Başkan Kayacık güven tazeledi - Son Dakika
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Başkan Kayacık güven tazeledi

11.03.2022 15:17
Başkan Kayacık güven tazeledi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerinin galibi mevcut Başkan İbrahim Kayacık oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerinin galibi mevcut Başkan İbrahim Kayacık oldu.

Kongreye katılan esnaflardan 411'inin oyunu alan İbrahim Kayacık yeniden koltuğuna oturdu. Diğer Başkan adaylarından Erhan Terle 259 oy, Nihat Yüksekdağ 153 oy, İsmail Ozan 140 oy ve Alptekin Bodur 87 oy aldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının oda üyelerine teşekkür eden Başkan Kayacık, "Tarihte ilk defa bu kadar katılım sağladık. Bin 100 civarı katılımımız var. Yani demek istiyorum ki, odamız artık sahipsiz değil. Esnafımız sahipleniyor. Bilinçlendiğimizi düşünüyorum. Bu zor şartlarda işyerini kapatıp buralara kadar gelen oy veren vermeyen tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, hayırlı işler diliyorum" dedi. - BİLECİK

Başkan Kayacık güven tazeledi
Başkan Kayacık güven tazeledi

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Esnaf ve Sanatkarlar, İsmail Ozan, Bozüyük, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kayacık güven tazeledi - Son Dakika


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