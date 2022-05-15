Başkan Kılınç, hemşirelerin Gününü kutladı - Son Dakika
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Başkan Kılınç, hemşirelerin Gününü kutladı

15.05.2022 14:53
Başkan Kılınç, hemşirelerin Gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Hemşireler Günü dolayısıyla hastanelere yaptığı ziyarette hemşirelerin gününü tebrik etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Hemşireler Günü dolayısıyla hastanelere yaptığı ziyarette hemşirelerin gününü tebrik etti.

Hemşireler Günü dolayısıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaptığı ziyarette hemşirelerle bir araya gelen Başkan Kılınç, özellikle pandemi sürecinde kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarından olan hemşirelerin gününü kutladı.

Burada yaptığı ziyarette hemşirelere çiçek takdim eden Başkan Kılınç, görevi başındaki sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Başkan Kılınç, "Sağlık hizmetlerinde her zaman ön saflarda yer alan sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Gününü kutladık. Büyük bir fedakarlık ortaya koyan hemşirelerimize bundan sonraki yaşamlarında da başarılar ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç, hemşirelerin Gününü kutladı
Başkan Kılınç, hemşirelerin Gününü kutladı

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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