Başkan Kılınç, karla mücadeleyi değerlendirdi - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentteki karla mücadele çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Belediyenin bütün birimleriyle karla mücadelede çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Yüz yılda bir yada iki defa yaşanabilecek meteorolojik bir hadiseyle karşı karşıyayız. Kar yağışının öne 20 santim olduğu söylendi ama yer yer 1,5 metreye kadar yükselen karlar gördük. Birkaç gün içerisinde olağan üstü bir kar yağışı oldu. Dolayısıyla Adıyaman'ın hiç alışık olmadığı bir durumdur. Bu yağışın getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yöneticilerimiz başta olmak üzere tüm ekiplerimizle 24 saat sahada görev yapıyoruz. Tüm araçlarımıza ek olarak ilimizdeki özel sektörden ve il dışından kiraladığımız araçlarla da sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmanın gayreti içerisindeyiz. Şu an itibariyle ana arterlerimizin tamamı açı, ancak gece yaşanabilecek don olaylarından dolayı yerlerde buzlanma ihtimali çok yüksek. Bunun yanında her mahallemizde de birkaç tane kepçe sürekli olarak çalışarak yolları ve kaldırımları açıyor. İnşallah bugün geç saate kadar da olsa ara sokaklarımızı da tamamen açmak için maksimum gayret göstereceğiz. Tüm hemşerilerime metanerli duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum.

Şehrimiz, Cumartesi günü başlayacak olan ve Pazar günü şiddetini arttırarak Çarşamba yada Perşembe gününe kadar devam etmesi beklenen yeni bir kar yağışının etkisi altına girecek. Bundan dolayı vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak biz gerekli tedbirimizi aldık ancak sorununun büyümemesi için tüm vatandaşlarımızın da kendi tedbirlerini almasını rica ediyoruz. Özellikle kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması noktasında hassasiyet gösterilmelerini istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN