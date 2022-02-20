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Başkan Kılınç, Mara Mahallesi muhtarı ve sakinlerini ağırladı - Son Dakika

Başkan Kılınç, Mara Mahallesi muhtarı ve sakinlerini ağırladı

20.02.2022 15:54
Başkan Kılınç, Mara Mahallesi muhtarı ve sakinlerini ağırladı

Mara Mahallesi Muhtarı Necmettin Berkcan ve mahalle sakinleri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek, mahallelerinin sorunlarını iletti.

Mara Mahallesi Muhtarı Necmettin Berkcan ve mahalle sakinleri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek, mahallelerinin sorunlarını iletti.

Mahallelerin sorunlarını o mahallenin muhtarları ve sakinlerinden dinleyerek, sorunları en kısa sürede çözme gayreti içerisinde olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç bu kez Mara Mahallesi muhtarı ve sakinlerini ağırladı. Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği Mahalle Muhtarı Necmettin Berkcan ile mahalle sakinlerini makamında ağırlayan Başkan Kılınç, muhtardan ve mahalle sakinlerinden mahallelerinin sorunları hakkında bilgi aldı. Başkan Kılınç ziyarette yaptığı konuşmada, "Bugün bizi ziyaret eden Mara Mahallesi muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Onlardan mahallelerinin sorunlarını dinledik. Sorunlarından arındırılmış bir Adıyaman için çıktığımız bu yolda, inşallah bu mahallemizdeki sorunları da en kısa sürede ortadan kaldırmaya çalışacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Süleyman Kılınç, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kılınç, Mara Mahallesi muhtarı ve sakinlerini ağırladı - Son Dakika


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