Başkan Kılınç, vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, makamında ağırladığı vatandaşları tek tek dinleyerek sorunlarının çözümünü sağlıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yoğun mesaisinden geriye kalan zamanlarında makamında ağırladığı vatandaşların derdini dinleyip, sorunlarının çözüm buluyor.

Başkanlık makamının herkese açık olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, "Başkanlık makamı kapısı her daim hemşerilerimize sonuna kadar açık. Ziyaretimize gelen hemşerilerimizin istek ve taleplerini dinledik, notlarımızı aldık. Sorunların en kısa sürede çözülmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Sorun ve taleplerini Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a iletebilmenin memnuniyetini yaşayan vatandaşlar ise Başkan Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN