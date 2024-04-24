Başkan koltuğuna Nehir Çağla oturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan koltuğuna Nehir Çağla oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in makam koltuğu, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Nehir Çağla Bektaş'a teslim edildi.

24.04.2024 00:28  Güncelleme: 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan koltuğuna Nehir Çağla oturdu

ORDU - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in makam koltuğu, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Nehir Çağla Bektaş'a teslim edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan çocukları ağırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda geleneksel hale gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Başkan Vekili Tezcan, Dr. Mehmet Hilmi Güler'in makamını 3. sınıf öğrencisi Nehir Çağla Bektaş'a bıraktı. Temsili Başkan Çağla Bektaş'a arkadaşları Ela Sare Vayni ve Mustafa Samet Şimşek de eşlik etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına oturan temsili Başkan Nehir Çağla Bektaş anlamlı bir konuşma yaptı. Bektaş, "Öncelikle Belediye Başkanımız Hilmi Güler'e makam koltuğuna oturma fırsatı verdiği için teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Bugün Büyük Önder Atatürk'ün milli egemenlik ateşini yaktığı ve bağımsızlığa ulaşma yolunda başlattığı mücadelenin en önemli adımıdır. Türk milleti için kutlu bir gündür. Atatürk 23 Nisan'ı biz Türk çocuklarına emanet etmiştir. Bu bayram dünyada var olan tek çocuk bayramıdır. Biz çocuklar bunun gururunu yaşıyoruz. Bize emanet edilen değerlerimizi Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda koruyacağımıza söz veriyoruz. Bugünün çocukları yarının büyükleri olarak gösterdiğiniz güvene verdiğiniz değere ve sevgiye layık olacağız. Tüm dünyada barış ve sevgi dolu, çocukların mutlu olduğu nice güzel bayramlar umuduyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Temsili Başkan Bektaş'ın konuşmasının ardından Ela Sare Vayni ve Mustafa Samet Şimşek de isteklerini dile getirdi. İlk olarak okullarda eksikliklerin giderilmesini talep eden öğrenciler, sokak hayvanları için de her türlü desteğin verilmesini istedi.

Program sonunda çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Vekili Celal Tezcan onlara çeşitli hediyeler de takdim etti.

75. yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Zeki Fidan, Sınıf Öğretmeni Nazlı Emeksiz, Matematik Öğretmeni Zeynep Kübra Bektaş'ın da yer aldığı temsili makam devir teslim töreni fotoğraf çekimi ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Mehmet Hilmi Güler, 23 Nisan, Çocuk, Ordu, Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan koltuğuna Nehir Çağla oturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
22:25 Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı
21:50 Türkiye’ye hala temsilci atamayan X’e yeni cezalar yolda Sırada bant daraltma kısıtlaması var Türkiye'ye hala temsilci atamayan X'e yeni cezalar yolda! Sırada bant daraltma kısıtlaması var
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
00:44 Afrika’dan taşınan çöl tozu Yunanistan’da gökyüzünü turuncuya çevirdi Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:35 Serdar Topraktepe açıkladı Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
23:11 Polis kulübü bastı 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı Polis kulübü bastı! 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 01:43:46. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan koltuğuna Nehir Çağla oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement