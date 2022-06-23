Başkan Köse, bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak oluyor - Son Dakika
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Başkan Köse, bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak oluyor

23.06.2022 11:54
Başkan Köse, bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak oluyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçede ikamet eden ve yeni bebek sahibi olan vatandaşların mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçede ikamet eden ve yeni bebek sahibi olan vatandaşların mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor.

Başkan Elif Köse, "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri çerçevesinde Yüksel, Duman ve Özgür ailelerinin bebeklerini görmeye gitti. Üç ayrı ziyarette Yiğit Eymen, Kumsal Lina ve Ediz bebekleri uzun süre kucağından indirmeyen Başkan Köse, ebeveynlerle de sohbet etti.

Proje çerçevesinde ailelerin mutluluklarına ortak olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Köse, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ettiklerini, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin sevinçlerine ortak olduklarını kaydetti.

Ailelere yeni doğan bebekleri için ihtiyaç duyulabilecekleri ürünlerin bulunduğu çanta hediye eden Köse, "0-6 aylık bebekleri olan aileler belediyemizi arayarak isimlerini yazdırabilirler. Her daim halkımızla sevinçte de, hüzünde de birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bu gün ziyaret ettiğimiz Yiğit Eymen, Kumsal Lina, Ediz bebeklere de sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum" dedi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Elif Köse, Bebek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Köse, bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak oluyor - Son Dakika

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