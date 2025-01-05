Başkan Kurnaz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 55 numaralı forma - Son Dakika
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Başkan Kurnaz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 55 numaralı forma

Başkan Kurnaz\'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a 55 numaralı forma

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a isminin yazılı olduğu 55 numaralı Samsunspor forması hediye etti.

05.01.2025 11:08  Güncelleme: 11:10
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a isminin yazılı olduğu 55 numaralı Samsunspor forması hediye etti.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi için dün (4 Ocak 2025) Samsun'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şehrin girişinde, amatör sporcularla birlikte karşıladı. Karşılamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu 55 numaralı Samsunspor formasını, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap ile birlikte hediye eden Başkan İhsan Kurnaz, "Dünya lideri Cumhurbaşkanımızı yeniden Samsun'da ağırlamanın, kendisine şehrimizin markası olan Samsunspor'umuzun kırmızı beyazlı formasını hediye etmenin mutluluğunu yaşadık" diye konuştu.

Yaşardoğu Spor Salonu'nda binlerce kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Samsun'da en iyi şekilde ağırlayabilmek için AK Parti Samsun il ve ilçe teşkilatlarının büyük özveri gösterdiğini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "AK Parti Samsun İl Başkanlığımızın 8. Olağan İl Kongresi için şehrimize gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, şehrimize geldiği ilk anlarda, AK Parti İlkadım İlçe Başkanımız Ersin Kasap ve sporcu kardeşlerimizle birlikte karşıladık. Kendisine isminin yazılı olduğu Samsunspor formasını hediye ettik. Salona geldiğinde yaptığı konuşmada ise ülke ve dünya gündemi, şehrimizle ilgili mesajları, yapılacak yatırımları ve verdiği mesajları dinledik. Cumhurbaşkanımızı şehrimizde bir kez daha ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduk. Bu organizasyonun sorunsuz bir şekilde hayata geçirilmesinde emeği olan başta il teşkilatımız olmak üzere tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti İlkadım İlçe Başkanımız Ersin Kasap, ilçe kadın kolları başkanımız Sevgi Çakır ve ilçe gençlik kolları başkanımız Furkan Sonses ve teşkilat mensuplarımıza da gece gündüz demeden, organizasyonun sorunsuz geçmesi için verdikleri emeklere teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Samsun'da büyük bir coşkuyla ağırladık. Bir dahaki Samsun buluşmamızı ise dört gözle bekliyoruz. AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde güven tazeleyen İl Başkanımız Mehmet Köse ve yeni oluşturulan yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, Samsun için yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum. Ayrıca, partimize katılan ve rozetlerini Cumhurbaşkanımızın taktığı, Ladik Belediye Başkanımız Adnan Topal ve Yakakent Belediye Başkanımız Şerafettin Aydoğdu'ya hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdi sırada Ankara'da gerçekleştirilecek olan büyük kongremiz var. İnşallah o organizasyon da en iyi şekilde gerçekleştirilecek ve Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeniden güven tazeleyecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Kurnaz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 55 numaralı forma - Son Dakika

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