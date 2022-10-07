Başkan Mehmet Savran altyapı yenileme çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Mehmet Savran altyapı yenileme çalışmalarını inceledi

07.10.2022 16:05
Başkan Mehmet Savran altyapı yenileme çalışmalarını inceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Sümer Mahallesi'nde Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarını inceledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Sümer Mahallesi'nde Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarını inceledi.

Nevşehir'de kalıcı hizmetler yapmak adına hareket ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Hedefimiz kentimizin her köşesini aynı modern altyapı standardına kavuşturmak" dedi. Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Ersin Erol'dan bilgiler alan Savran, çalışmalarda görev yapan belediye personellerine kolaylıklar diledi.

Mahalle sakinleri ile de sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Savran, altyapı çalışmaları sırasında gösterdikleri sabır ve verdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Altyapı çalışmalarının zor ve meşakkatli olduğunu bu sebeple altyapı çalışmalarına başlamanın cesaret gerektirdiğini söyleyen Savran, bu yılsonuna kadar şehrin birçok noktasında altyapı probleminin tarihe karışacağını kaydetti.

Altyapının zor ancak kalıcı işler olduğunu belirten Savran yaptığı yazılı açıklamada, "Bu süreçte bize destekleriyle güç veren ve sabır gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Sümer Mahallemizde altyapı çalışmalarımız tamamlandıktan sonra üstyapı çalışmalarına başlayacağız. Mahallemizde sıcak asfalt konforu ile birlikte cadde ve sokakların çehresini değiştireceğiz. Hedefimiz kentimizin her köşesini aynı modern altyapı standardına kavuşturmak" dedi. - NEVŞEHİR

YORUMLAR
500
Fatih Erbakan: 'Masa da kasa da aynı kapıya çıkıyor' Fatih Erbakan: 'Masa da kasa da aynı kapıya çıkıyor' Son dakika haberi... Nevşehir'de içerisinde hasta ve sağlık personeliyle kaçırılan ambulans kamerada Son dakika haberi... Nevşehir'de içerisinde hasta ve sağlık personeliyle kaçırılan ambulans kamerada Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin il kongresine katıldı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin il kongresine katıldı
Kaynak: İHA

Sümer Mahallesi, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Mehmet Savran altyapı yenileme çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:56 Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı
20:26 2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 23:15:26. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Mehmet Savran altyapı yenileme çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement