Başkan Mehmet Savran altyapı yenileme çalışmalarını inceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Sümer Mahallesi'nde Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarını inceledi.

Nevşehir'de kalıcı hizmetler yapmak adına hareket ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Hedefimiz kentimizin her köşesini aynı modern altyapı standardına kavuşturmak" dedi. Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Ersin Erol'dan bilgiler alan Savran, çalışmalarda görev yapan belediye personellerine kolaylıklar diledi.

Mahalle sakinleri ile de sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Savran, altyapı çalışmaları sırasında gösterdikleri sabır ve verdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Altyapı çalışmalarının zor ve meşakkatli olduğunu bu sebeple altyapı çalışmalarına başlamanın cesaret gerektirdiğini söyleyen Savran, bu yılsonuna kadar şehrin birçok noktasında altyapı probleminin tarihe karışacağını kaydetti.

Altyapının zor ancak kalıcı işler olduğunu belirten Savran yaptığı yazılı açıklamada, "Bu süreçte bize destekleriyle güç veren ve sabır gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Sümer Mahallemizde altyapı çalışmalarımız tamamlandıktan sonra üstyapı çalışmalarına başlayacağız. Mahallemizde sıcak asfalt konforu ile birlikte cadde ve sokakların çehresini değiştireceğiz. Hedefimiz kentimizin her köşesini aynı modern altyapı standardına kavuşturmak" dedi. - NEVŞEHİR