Başkan Metin\'den Bünyan halkına teşekkür

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 31 Mart seçimlerinde kendisine duyulan güvenden dolayı Bünyan halkına teşekkür ederek, ilçede yürütülen projeleri paylaştı.

Başkan Metin, "31 Mart İdareler Seçimleri'nin seneyi devriyesinde, şahsıma ve partime gösterdikleri teveccüh ve güvenden dolayı tüm Bünyan halkına teşekkür ederim. Bu bir yıl içerisinde; binlerce vatandaşımıza kapımızı açtık, binlerce vatandaşımızla hemhal olduk. Sayısız düğün, cenaze, asker uğurlaması ve benzeri gibi davetlere ve programlara katılmaya özen gösterdik" dedi.

Başkan Metin, ilçede yürütülen projelerle ilgili verdiği bilgilerde şu ifadeleri kullandı:

"Turizm yönünde yürütülen projeler; Bünyan Şehitler Müzesi, İkinci Cam Teras, Birinci Cam Teras( kapalı kafetarya bölümü inşaatı), Değirmen İnşaat, Cami ve Şehitlik Işıklandırması, Mahalle Meydanları Düzenlemesi, Üst Geçit Yapımı, Hamam İnşası ve Konak Restorasyonu. Sosyal alanda yapılan projeler; Pınarbaşı Serinleme Alanı, Cumhuriyet Mahallesi Halı Saha Yapımı, Kedi Evleri, Hamam İnşası, Bünyan Aşevi, Kırtasiye Yardımı, Kıyafet Yardımı, Yarıyıl Çocuk Şenliği, Yeni Doğan Hediye Paketleri, Kitap Fuarı, Şehit İsmet Eraslan Kütüphane ve Kütüphane Yapımı. İş istihdam projeleri; Geçmişin İzinde Hayat Bulan Kadınlar Projesi, 55 Kadına İş İstihdamı Sağlanan Mobilya Atölyesi, Kayseri Şeker Fabrikası ve Çuval Fabrikası. Ramazan ayında yürütülen projeler; Ramazan İaşesi Yardımı ve İftar Programları şeklinde faaliyetlerimizi hayata geçirdik. Üretken ve sosyal belediyecilik şiarından milim sapmadık. 7/24 Bünyan'da kalıp ilçemizi yalnız bırakmadık. Değil 1 yıl, 1 ömür hak yolunda, hemşerilerimize hizmete feda olsun. Teşekkürler Bünyan" - KAYSERİ