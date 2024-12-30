Başkan Metin\'den şehit ailelerine jest

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Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; ilçede bulunan şehit ailelerine, yıl başına özel hediyeler takdim etti.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bölgede bulunan şehit ailelerine yılbaşı hediyesi dağıtıldı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'in girişimleri ile ilçede bulunan şehit aileleri ziyaret edilerek yeni yıl takvimleri ve hediyeler verildi. Konu ile alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Selahattin Metin; "Bünyanlı şehitlerimizin kıymetli ailelerinin yeni yılını kutlamak adına ziyaret ederek hediyelerini takdim ettik. Bünyanlı şehit ailelerimizin ve bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyor, Aziz Şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz" dedi. - KAYSERİ