Başkan Oktay Yılmaz, Öğrencilerle Eğitimde Kaliteyi Görüştü - Son Dakika
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Yerel

Başkan Oktay Yılmaz, Öğrencilerle Eğitimde Kaliteyi Görüştü

Başkan Oktay Yılmaz, Öğrencilerle Eğitimde Kaliteyi Görüştü

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılına Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluşarak başladı. Eğitimde nitelikli bireylerin yetişmesine dikkat çeken Yılmaz, belediyenin eğitim destekleri hakkında bilgi verdi.

03.02.2025 15:54  Güncelleme: 15:56
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerle buluştu.

Eğitimciler ve öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlerle sohbet edip öğretmenlerle istişarelerde bulundu. Ardından atölyeleri ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, düzenlenen programda tecrübe paylaşımında bulundu.

Haftanın ilk mesai saatlerini öğrencilerle geçirdiklerini belirten Başkan Yılmaz, toplumların kalkınmasının ancak nitelikli, donanımlı bireyler yetiştirmekle mümkün olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Eğitim camiamıza okullar, kapalı spor salonları, kütüphaneler ve materyaller gibi birçok fiziki destek sağlıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ve okul müdürlerimizle yaptığımız istişareler kapsamında, ilçedeki her okulumuz için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu misyonla ilçe genelindeki eğitim yuvalarımıza pazartesi günleri ziyaretler gerçekleştirerek, eksikleri yerinde tespit ediyor ve eğitim öğretim gören çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Neslin inşası

Başkan Oktay Yılmaz, "Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin milli manevi değerleri özümsemiş, ülkemizin ve milletimizin sorumluluğunu alabilecek bireyler olarak yetişmesi ancak okumak, öğrenmek ve keşfetmekle mümkündür. Evet, belediyeler şehir inşa eder ancak biz inanıyoruz ki neslin inşası çok daha önemli. Çünkü şehrin ana unsuru binalardan değil insanlardan oluşmaktadır. Bunun için ülkemizi geleceğe taşıyacak gençlerimizi donanımlı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki evlatlarımızla bir araya geldik. Okulumuzun hemen yakınında hizmete açtığımız Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ve Mimar Sinan Spor Kompleksi'ne evlatlarımızı davet ettik. Evlatlarımızın bizden okullarındaki halı sahanın halısının değişmesi talebi oldu. Onu da kısa süre içerisinde çözümleyeceğiz. Yıldırım Belediyesi olarak her daim gençlerimizin yanındayız" sözlerini kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Oktay Yılmaz, Öğrencilerle Eğitimde Kaliteyi Görüştü - Son Dakika

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