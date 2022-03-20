Başkan Oral: "Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprüdür" - Son Dakika
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Başkan Oral: "Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprüdür"

20.03.2022 11:36
Başkan Oral: "Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprüdür"

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşıyan en değerli insanlarımızdır" dedi.

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşıyan en değerli insanlarımızdır" dedi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yaşlılar Haftası'nı yayımladığı mesajla kutladı. Oral şu cümleleri kullandı;

"Her insan için değişik anlam ve önemini ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşıyan en değerli insanlarımızdır. Yaşlılarımızın sorunlarını anlamak, onların yaşamlarını güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürmelerini sağlamak tüm toplumun görevidir. Büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz. Unutmayalım ki bir gün herkes yaşlanacaktır. Toplumsal dayanışmanın önemli göstergelerinden birisi, yaşlıların karşılaşabileceği sorunların en aza indirilmesi ve bunların çözümüne ulaşabilme olanaklarının onlara sunulmasıdır." - YALOVA

Başkan Oral: Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprüdür
Başkan Oral: Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprüdür
Başkan Oral: Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprüdür
Başkan Oral: Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprüdür
Başkan Oral: Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprüdür
Başkan Oral: Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprüdür

YORUMLAR
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Metin Oral, Yalova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Oral: 'Yaşlılarımız, dün ile bugün arasında köprüdür' - Son Dakika


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