Başkan Oran, Özel Çocuklar ve Anneleri ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Başkan Oran, Özel Çocuklar ve Anneleri ile Bir Araya Geldi

08.05.2022 13:24
Başkan Oran, Özel Çocuklar ve Anneleri ile Bir Araya Geldi

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Anneler Günü’nde özel çocuklar ve anneleriyle bir araya gelirken, “Etle tırnağız, biz ayrılamayız. Siz dünyanın en özel insanlarısınız” dedi

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Anneler Günü'nde özel çocuklar ve anneleriyle bir araya gelirken, "Etle tırnağız, biz ayrılamayız. Siz dünyanın en özel insanlarısınız" dedi

"Anneler Günü" kutlamaları kapsamında özel çocuklar ve anneleri Çeşme Belediyesi tarafından Tekke Plaj ve Restoranında düzenlenen kahvaltıda buluştu. Animasyon ekibinin de bulunduğu etkinlikte dans eden çocuklar ve aileleri keyifli bir gün geçirdi.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran ve Nuriş Oran, annelerin gününü karanfil vererek kutladı. Çeşme'nin en özel aileleriyle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Oran, "Yılın en özel gününde, Çeşmenin en özel aileleriyle birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu özel aileler benim ailemdir, çok daha güzel günlerde hep beraber olacağız. Etle tırnağız, biz ayrılamayız, iyi ki varsınız. Siz dünyanın en özel insanlarısınız. Anneler Gününüz kutlu olsun" dedi.

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Bolu Valisi Ümit, Anneler Günü'nü kutladı Bolu Valisi Ümit, Anneler Günü'nü kutladı

Çeşme Belediyesi, Anneler Günü, Çeşme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Başkan Oran, Özel Çocuklar ve Anneleri ile Bir Araya Geldi - Son Dakika


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