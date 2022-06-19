Başkan Orhan'dan Babalar Günü sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Orhan'dan Babalar Günü sürprizi

19.06.2022 11:14
Başkan Orhan'dan Babalar Günü sürprizi

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Babalar Günü'nü yine özel bir sürprizle kutladı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Babalar Günü'nü yine özel bir sürprizle kutladı.

Üniversite sınavına giren çocukları için okul önlerinde bekleyen babaları yalnız bırakmayan Başkan Orhan, onların hem Babalar Gününü kutladı, hem de sınav stresini çocuklarıyla birlikte atmaları için sinema bileti hediye etti. Başkan Orhan, sınav heyecanını paylaştığı babaların yanında anneleri de unutmadı. İlçedeki sınav merkezlerinin önünde çocuklarını bekleyen annelere de sinema bileti hediye eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, onların heyecanını da paylaştı. Sınava giren tüm gençlere başarılar dileyen ve güzel sonuçlar almaları temennisinde bulunan Orhan, "Bu sınavın ardından gençlerimizin stres atmak isteyebileceklerini düşündük ve babaları için böyle bir sürpriz yapalım istedik" dedi.

Babalar cennetin anahtarı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, babanın sevgi bucağı, fedakarlık ocağı, şefkat ve merhametin kucağı olduğunu belirterek, "Yüce dinimiz İslam, iki cihan kurtuluşuna giden yolun anne ve baba rızasından geçtiğini vurgular. Nasıl ki, cennet annelerimizin ayakları altına serilmiş ise, cennete giren kapıların anahtarı da babalarımızdır. Bu yüzden bizim için baba demek; cennetin bağı demektir. Bizim için baba demek; sırtımızı yasladığımız dağ demektir" ifadelerini kullandı.

Babalar günü sürprizi

Bu yıl Babalar Günü ile YKS sınavlarının aynı güne denk geldiğinin altını çizen Aziziye Belediye Başkanı Orhan, "Biz de bu özel günü hem babalara, hem de evlatlarına sürpriz yaparak kutlayalım istedik. Çocuklarını sınava getiren babalarla sınav merkezleri önünde buluştuk, sohbet etik ve heyecanlarını paylaştık. Sınav sonrasında da çocuklarıyla birlikte stres atsınlar diye kendilerine sinema bileti hediye ettik. Bu vesileyle başta şehit babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Gününü içtenlikle kutluyor, ebediyete irtihal etmiş olan tüm babalara ise rahmet niyazında bulunuyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Baba ve çocuklar Babafest'te bir araya geldi Baba ve çocuklar Babafest'te bir araya geldi Rektör Prof. Dr. Dereli Babalar Gününü kutladı Rektör Prof. Dr. Dereli Babalar Gününü kutladı
Kaynak: İHA

Muhammed Cevdet Orhan, Babalar Günü, Baba, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Orhan'dan Babalar Günü sürprizi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 11:31:24. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Orhan'dan Babalar Günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement