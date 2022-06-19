Başkan Orhan'dan Babalar Günü sürprizi

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Babalar Günü'nü yine özel bir sürprizle kutladı.

Üniversite sınavına giren çocukları için okul önlerinde bekleyen babaları yalnız bırakmayan Başkan Orhan, onların hem Babalar Gününü kutladı, hem de sınav stresini çocuklarıyla birlikte atmaları için sinema bileti hediye etti. Başkan Orhan, sınav heyecanını paylaştığı babaların yanında anneleri de unutmadı. İlçedeki sınav merkezlerinin önünde çocuklarını bekleyen annelere de sinema bileti hediye eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, onların heyecanını da paylaştı. Sınava giren tüm gençlere başarılar dileyen ve güzel sonuçlar almaları temennisinde bulunan Orhan, "Bu sınavın ardından gençlerimizin stres atmak isteyebileceklerini düşündük ve babaları için böyle bir sürpriz yapalım istedik" dedi.

Babalar cennetin anahtarı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, babanın sevgi bucağı, fedakarlık ocağı, şefkat ve merhametin kucağı olduğunu belirterek, "Yüce dinimiz İslam, iki cihan kurtuluşuna giden yolun anne ve baba rızasından geçtiğini vurgular. Nasıl ki, cennet annelerimizin ayakları altına serilmiş ise, cennete giren kapıların anahtarı da babalarımızdır. Bu yüzden bizim için baba demek; cennetin bağı demektir. Bizim için baba demek; sırtımızı yasladığımız dağ demektir" ifadelerini kullandı.

Babalar günü sürprizi

Bu yıl Babalar Günü ile YKS sınavlarının aynı güne denk geldiğinin altını çizen Aziziye Belediye Başkanı Orhan, "Biz de bu özel günü hem babalara, hem de evlatlarına sürpriz yaparak kutlayalım istedik. Çocuklarını sınava getiren babalarla sınav merkezleri önünde buluştuk, sohbet etik ve heyecanlarını paylaştık. Sınav sonrasında da çocuklarıyla birlikte stres atsınlar diye kendilerine sinema bileti hediye ettik. Bu vesileyle başta şehit babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Gününü içtenlikle kutluyor, ebediyete irtihal etmiş olan tüm babalara ise rahmet niyazında bulunuyoruz" diye konuştu. - ERZURUM