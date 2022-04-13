Başkan Özcan'dan yemek yardımı müjdesi - Son Dakika
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Başkan Özcan'dan yemek yardımı müjdesi

13.04.2022 12:05
Başkan Özcan'dan yemek yardımı müjdesi

Kamu çalışanlarını ilgilendiren yemek yardımı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan kararı uygulamaya koyan ilk belediye olacaklarının müjdesini verdi.

Kamu çalışanlarını ilgilendiren yemek yardımı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan kararı uygulamaya koyan ilk belediye olacaklarının müjdesini verdi.

Göreve geldiği günden bu yana personel haklarının verilmesi noktasında hassasiyetle çalışan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, devlet memurlarına nakdi yemek yardımı yapılması konusundaki ek sözleşme maddesini imzaladı. Belediye Meclis Salonu'nda personelleri ile bir araya gelen Başkan Özcan, "Hepimiz birlikte Nazilli'ye hizmet etmek için varız. Bunun en iyi şekilde yapılabilmesi için bütün şartlarımızı zorluyoruz. Zorlu bir süreç içerisindeyiz. Encümen toplantımızda birçok kez oturup konuyu gündeme getirdik. Genel çerçevede değerlendirdiğimizde memur arkadaşlarımız için olumlu bir çalışma olacağını gördük. Neticede bir hak doğmuş ve bunu ertelemeye gerek yok. Sizler ciddi bir emek harcıyorsunuz. Tüm zorlukları hep birlikte aşacağız. Ben iyi ve güzel günlerin çok yakın olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Zorlu şartlara rağmen personel haklarının verilmesi konusunda desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Türk Yerel Hizmet Sendikası İzmir-Aydın Şube Başkan Yardımcısı Engin Tulumbacı hediye takdiminde bulundu. - AYDIN

Başkan Özcan'dan yemek yardımı müjdesi
Başkan Özcan'dan yemek yardımı müjdesi
Başkan Özcan'dan yemek yardımı müjdesi
Başkan Özcan'dan yemek yardımı müjdesi
Başkan Özcan'dan yemek yardımı müjdesi

YORUMLAR
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Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Gazete, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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