Hacılar Belediye Başkanı gençlere destek sözü verdi - Son Dakika
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Yerel

Hacılar Belediye Başkanı gençlere destek sözü verdi

Hacılar Belediye Başkanı gençlere destek sözü verdi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yılsonu etkinliğinde yaptığı konuşmada gençlere değindi ve onların yanında olacaklarını belirtti. Hacılar Fatma Baktır Kuran Kursu tarafından düzenlenen etkinlikte, şehitler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Belediye Başkanı Özdoğan, insanların ihyası ve gençlerin güzel eğitimler almasının önemine vurgu yaptı. Hayırsever Hacı Ali Baktır ise Hacılar'a İmam Hatip Lisesi yapma sözü verdi.

20.05.2024 14:59  Güncelleme: 15:01
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; katıldığı yılsonu etkinliğinde yaptığı konuşmada gençlere değindi ve "Bize düşen, yerel yönetim olarak bu güzelliği artırmak, bu güzel yavrulara, bu güzel gençlere, hanımefendilere, beyefendilere bu hizmetlerin devamında üstümüze düşen ne varsa yanlarında olmak" dedi.

Hacılar Fatma Baktır Kuran Kursu tarafından yılsonu etkinliği düzenlendi. Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacı Ali Baktır ve Hayırsever Baktır ailesi ile vatandaşlar katıldı. Hacılar Fatma Baktır Kuran Kursu tarafından düzenlenen yılsonu etkinliği, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Kuran kursu öğreticisi Sevgül Demirayak; "Samimi niyetlerle çocuklarımızı ve gençlerimizi dini ve milli değerlerine sahip çıkan, Allah'a kulluk eden, Peygamberimize ümmetlik ve Kuran'a hadim olmak için uğraşan bir nesil olmaları için çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Programda konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, insanların ihyası, Müslüman zihniyeti ve çocuklar ile gençlerin buralarda güzel eğitimler almasının çok değerli olduğunu söyledi. Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu Kuran kursumuzda sadece 4-6 yaş grubu değil, ilkokul, ortaokul, hanımefendiler ve diğer gruplarımızda erkek arkadaşlarımıza da hocalarımızın çok ciddi çalışmaları var. Emek verilince, işin farkında olunca bu güzellikler de ortaya çıkıyor. Tabii ki bütün Hacılar halkımız da bu Kuran kursuna, özellikle Akyazı Mahallemiz başta olmak üzere, sahip çıktı. Kuran kursunda var olan hizmetler de daha da artmaya başladı. Bize düşen, yerel yönetim olarak bu güzelliği artırmak, bu güzel yavrulara, bu güzel gençlere, hanımefendilere, beyefendilere bu hizmetlerin devamında üstümüze düşen ne varsa yanlarında olmak. Dolayısıyla biz yavrularımıza Allah'a kulluk bilinci, Efendimize ümmet bilincini bu güzel kurslarda, bu güzel hizmetlerle, gayretle çalışan ekibimize yürekten teşekkür ediyorum."

Daha sonra kürsüye gelen ve Hacılar'a İmam Hatip Lisesi yapma sözü veren Hayırsever Hacı Ali Baktır da yaptığı konuşmada, "Rabbime şükürler olsun ki böyle bir annenin ve babanın evladı olarak dünyaya geldik. Annem tam bir Kuran aşığıydı. 'Gündüz dervişin işi neyse gece de düşü o olur' derler. Rabbim de onun düşüne yakışır, onun şekline yakışır bir Kuran kursunu yapmayı bizlere nasip etti. Sağ olsun, belediye başkanımız da burada her türlü desteği vererek bizlere yardımcı oldu. İnşallah Rabbim nasip ederse, biz Hacılar'ın çocuğuyuz. Hacılarlı ailelerimiz buraya bir imam hatip lisesi talep ettiler. Rabbim nasip ederse babam adına mezarlığın karşısında bir lise yaptırmıştık. Hacılar'a da inşallah böyle bir liseyi yaptırmayı nasip eder" dedi.

Çocukların bu yerlerde aldıkları eğitimlerle uzun vadede hayırlara sevk edecek donanımlara kavuştuklarına vurgu yapan Kaymakam Burak Dertlioğlu ise, "Burada yine klasik bir Hacılar dayanışması, bir Hacılar yardımseverliğinin örneği olarak bunu söylemek istiyoruz. Sağ olsun hayırseverlerimiz, her noktada bizler olsun, diğer kurumlarımıza olsun, her türlü yardımları yapıyorlar. Çünkü burası Hacılar" ifadelerine yer verdi. Programda daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve şiirler okundu. Mescid-i Aksa gösterisi ile Gazze'deki katliama dikkat çeken etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı gençlere destek sözü verdi - Son Dakika

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