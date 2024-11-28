Başkan Özdoğan: "Hanım kardeşlerimiz ile yol yürümeye devam edeceğiz"

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Hacılar AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. Başkan Özdoğan, kadınların siyasette ve yerel yönetimlerdeki önemini vurgulayarak, "Hanımlarımız, hem hayatımızın hem de siyasetimizin temel taşıdır" dedi.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, Başkan Bilal Özdoğan'ın yanı sıra AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Yüksel Koşar, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Yasin Mutlu ve çok sayıda partili katıldı. Başkan Özdoğan, bayrağı devreden Seher Çevrim'e teşekkür ederek, bayrağı devralan yeni Başkan Şerife Mutlu ve yönetimine başarılar diledi. Konuşmasında kadın kollarının siyasetteki yerini ve gücünü vurgulayan Başkan Özdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"Kadın Kolları Teşkilatımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi siyasetin de toplumun da öznesidir. Aileyi ayakta tutan hanım kardeşlerimiz, siyasetin her kademesinde de sorumluluklarını layıkıyla yerine getiriyor. Hanım kardeşlerimiz, yerel yönetimlerde bizlerin en büyük destekçisidir. Özellikle ev ziyaretleri, hasta ziyaretleri ve sosyal etkinliklerde onların desteğiyle daha güçlü bir şekilde halkımıza ulaşıyoruz."

Başkan Özdoğan, görev süresi boyunca Hacılar'da kadın kolları teşkilatıyla uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Bizim en büyük yol arkadaşlarımızdan biri olan kadın kolları teşkilatımız, geçmişte olduğu gibi gelecekte de enerjisi ve tecrübesiyle ilçemize katkı sunmaya devam edecek" dedi. Başkan Özdoğan, önceki dönem Kadın Kolları Başkanı Seher Çevrim'e teşekkür ederek, yeni Başkan Şerife Mutlu ve yönetimine başarılar diledi. Başkan Özdoğan, kadınların siyasetteki enerjilerinin teşkilatlara dinamizm kattığını ifade ederek, "Kadın kollarımızla birlikte vatandaşlarımızın gönlüne dokunmaya, ilçemize değer katmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Özdoğan, AK Parti Hacılar Kadın Kolları'nın her zaman yerel yönetimlerin yanında olduğunu vurgulayarak, "Yerel yönetim ve teşkilat işbirliği sayesinde ilçemize kazandırdığımız hizmetlerin arkasında kadın kollarımızın büyük bir emeği var. Biz de onların her zaman yanında olacağız" dedi. - KAYSERİ