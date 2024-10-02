Başkan Özdoğan: "Omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Özdoğan: "Omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Özdoğan: "Omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz"

AK Parti Hacılar İlçe Başkanlığı görevinde devir teslim töreni düzenlendi.

02.10.2024 17:48  Güncelleme: 17:49
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AK Parti Hacılar İlçe Başkanlığı görevinde devir teslim töreni düzenlendi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yeni ilçe başkanına başarılar dileyerek, "Milletimize, ülkemize, şehrimize ve güzel ilçemize hizmet için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Hacılar İlçe Başkanlık binasında devir teslim töreni düzenlendi. Törene katılan, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, eski başkan Ahmet Övüç'e teşekkür ederken, göreve atanan, Yasin Mutlu'ya da başarı dileklerini iletti.

Başkan Özdoğan, "7 yıldır birlikte önemli işlere imza attığımız Ahmet Övüç kardeşimiz bugün AK Parti Hacılar İlçe Başkanlığı görevini değerli kardeşim Yasin Mutlu'ya devrediyor. Ahmet başkanımıza gayretli çalışmaları için teşekkür ediyor, Yasin kardeşime ise bu yeni yolculuğunda başarılar diliyorum. İlçemiz ve ülkemiz için hep birlikte daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Özdoğan, ayrıca Övüç'ün bu süreçte el birliğiyle Hacılar için önemli katkılarda bulunduğunu ve bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur dolu bir hayat dilediğini belirtti.

Ahmet Övüç ise devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, 2017'de göreve geldiklerini hatırlatarak, "Bu bir nöbet ve ben de bu nöbeti Yasin kardeşimize devrediyorum. Bu yolculukta elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettik. Yasin kardeşimin de bu görevi layıkıyla sürdüreceğine inanıyorum. Bundan sonra da her zaman partimiz için çalışmaya hazırız" dedi.

Yeni Başkan Yasin Mutlu da, "Öncelikle AK Parti Genel Merkez Teşkilatımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Ahmet Başkanımız bizim için her zaman bir önder oldu ve onun bıraktığı bayrağı devraldım. Hacılar'ın gençleri, büyükleri ve tüm halkıyla birlikte en güzel hizmetleri yapmak için yola çıktık. Bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Tören sonunda, partililer göreve atanan başkan Yasin Mutlu'ya başarı dileklerinde bulunarak, hizmet yolunda desteklerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

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