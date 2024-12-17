Başkan Özdoğan: "Şehitlerimizin emanetine son nefesimize kadar sahip çıkacağız"

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 17 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen ve 15 kahraman askerin şehit, 54 askerin yaralandığı hain terör saldırısının yıldönümünde, saldırının gerçekleştiği otobüs durağında düzenlenen anma programına katıldı.

Talas Bulvarı üzerinde, 1. Komando Tugayı'nda görevli askerlerin çarşı izni sırasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen hain saldırının 8. yıldönümünde, şehitler için düzenlenen anma programında dualar okundu ve şehit askerler tek tek rahmetle yad edildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmanın en büyük sorumlulukları olduğunu ifade ederek şunları söyledi;

"8 yıl önce bugün, vatanın 15 yiğit evladı, bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit oldu. Bu topraklar, kahramanların kanlarıyla vatan oldu ve bizler onların emanetine her daim sahip çıkacağız. Kalbimizde vatan sevgisi, göğsümüzde iman ve cesaretle 'biz buradayız'.' Asla geri adım atmayacak, hainlere karşı dimdik duracağız. Şehitlerimizin uğruna can verdikleri değerler, milletimizin ortak değerleri olarak nesilden nesile taşınacaktır."

Başkan Özdoğan, hain saldırının unutulmayacağını vurgulayarak; "17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan yiğit evlatlarımızı taşıyan otobüse yapılan bu kalleş saldırı, hepimizin yüreğinde derin yaralar açtı. Şehit olan kahraman askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Vatan size minnettardır" dedi. Başkan Özdoğan, şehitlerin hatıralarına sahip çıkmanın millet olarak en önemli görev olduğunu belirterek; "Kahraman askerlerimizin emaneti olan bu vatanı, birlik ve beraberlik içinde geleceğe taşıyacağız. Şehitlerimizin kanıyla sulanan bu kutsal topraklarda huzur, güven ve barış içinde yaşamak için mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Anma programı, yapılan duaların ardından sona ererken, Başkan Özdoğan ve katılımcılar şehitler için yapılan anıtın önüne karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu. - KAYSERİ