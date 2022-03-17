Başkan Özdoğan: "Vatan sevgisinin dünyaya gösterildiği bir destandır Çanakkale" - Son Dakika
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Başkan Özdoğan: "Vatan sevgisinin dünyaya gösterildiği bir destandır Çanakkale"

17.03.2022 16:07
Başkan Özdoğan: "Vatan sevgisinin dünyaya gösterildiği bir destandır Çanakkale"

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 107. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 107. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Özdoğan, mesajında; "18 Mart tarihi, vatan topraklarını bin bir zorluk ve yokluğa rağmen, canları pahasına koruyan kahraman ecdadımızın, vatan sevgisinin ne demek olduğunu dünyaya gösterdiği şanlı bir tarihtir. Çanakkale Deniz Zaferi adeta imkansızın başarıldığı, vatanı, bayrağı, milleti, dini ve devleti için canını feda eden şehitlerimizin destanıdır. Bizler o şanlı ecdadın torunları olarak yüreğimizde yaşattığımız Çanakkale ruhuyla istiklalimize ve istikbalimize yönelebilecek her türlü tehdide karşı milletçe dimdik durmaktayız. Bu zafer, tarihini destanlarla yazan aziz milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu, bugüne ve yarınlarımıza nakşettiği bir destandır. Bu destanın ışığında inşa etmeye ve aziz şehitlerimizden aldığımız güçle çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'de bu gayretin bir tezahürüdür. Bu manada çalışmaya, devletimizi ve milletimizi daha da ilerlere taşıyacak olan nesilleri yetiştirmeye gayret edeceğiz. Bu düşüncelerle; Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutluyor, bize bu mukaddes vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi, rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

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Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Hacılar, Vatan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Vatan sevgisinin dünyaya gösterildiği bir destandır Çanakkale' - Son Dakika


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