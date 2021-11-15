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Başkan Özen, güven tazeledi - Son Dakika

Başkan Özen, güven tazeledi

15.11.2021 14:58
Başkan Özen, güven tazeledi

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi'nde genel kurul heyecanı yaşandı.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi'nde genel kurul heyecanı yaşandı. Tek adaylı gidilen başkanlık seçimlerinde ise mevcut Başkan Bayram Özen, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Divan Kurulu'nun belirlenmesi ile başlayan toplantıda Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Fermani Kurtel, Altı Nokta Körler Derneği Afyon Şube Başkanı Hakan Erdoğan, Büşra Tekin ve Elif Tugluer Akıncı divan üyeliğine seçildi. Yoğun bir katılımın olduğu kurulda mevcut başkan Bayram Özen, yeniden aday gösterildi. Tek adaylı gidilen başkanlık seçimlerde Özen, delegelerin oylarının tamamını alarak yeniden güven tazeledi.

Dernek olarak hiçbir zaman pes etmediklerini ifade eden Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, "Yıllar önce şehrimizde yaktığımız kıvılcım, yürüdüğümüz sapa yollarda bir meşale oldu. Bu zamana kadar pek çok engelle karşılaştık, zor günler atlattık. Ama hiçbir zaman pes etmedik ve hep birlikte böyle yılları geride bıraktık. Biz, yürümeye devam ederken asla arkasına bakmayanlardanız ama geride de kimseyi bırakmayanlardanız da. Bu zorlu mücadelemizde bizlere destekleriyle zoru kolay kılan dostlarımıza, kamu kurum ve kuruluşların yöneticilerine teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi bugün de görme engelli arkadaşlarımızı genel kurula getirilmesini sağlayan ve her zaman bizlere destekleriyle güç veren 'Engellilerin Annesi' Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve teveccüh göstererek beni tekrardan göreve getiren delegelerimize teşekkür ederim" dedi.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından yeniden başkan seçilen Özen'in yeni yönetim listesi, Bayram Özen, Özgür Olçay, Güray Özkan, Cumhur Kılıç, Eray Yüksel isimlerinden oluştu.

Yoğun katılımın olduğu kurula Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı, Engelliler Konfederasyonu Başkanı Avukat Fermani Kurtel, Altı Nokta Körler Derneği Afyon Şube Başkanı Hakan Erdoğan, Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış ile görme engelliler ve aileleri katıldı. - AYDIN

Başkan Özen, güven tazeledi
Başkan Özen, güven tazeledi
Başkan Özen, güven tazeledi

Divan Kurulu, Bayram Özen, Afyon, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özen, güven tazeledi - Son Dakika


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