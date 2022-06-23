Başkan Özlü: "Bu bölgemiz yaklaşık bir yıl içerisinde büyük bir kabuk değişimi yaşayacak" - Son Dakika
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Başkan Özlü: "Bu bölgemiz yaklaşık bir yıl içerisinde büyük bir kabuk değişimi yaşayacak"

23.06.2022 11:51
Başkan Özlü: "Bu bölgemiz yaklaşık bir yıl içerisinde büyük bir kabuk değişimi yaşayacak"

Barbaros ve Sahil mahallelerinin esnafıyla bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bu bölgemiz yaklaşık bir yıl içerisinde büyük bir kabuk değişimi yaşayacak.

Barbaros ve Sahil mahallelerinin esnafıyla bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bu bölgemiz yaklaşık bir yıl içerisinde büyük bir kabuk değişimi yaşayacak. Gerçekten bir şehir merkezi görünümüne kavuşacak" dedi.

Başkan Özlü'nün ev sahipliğinde yapılan programa, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar ve mahalle esnafı katıldı. İlçeye yapılan hizmetleri ve yapılacak yeni projeleri anlatan Özlü, "Yaklaşık bir yıldır buralarda her gün çalıştık. Ama çok az kaldı. Bu yaz sonuna kadar bu mahallerimizi tertemiz ışıl ışıl yapmış olacağız. Işıklandırmasıyla, altyapısıyla, üstyapısıyla, bir şehir konforuna ulaştıracağız her bir mahallemizi. Bizler bu ilçenin önümüzdeki 30 yıllık altyapı ihtiyacını karşılayacak çalışmaları tamamladık. Buradaki çoğu altyapı çalışmaları eski belde belediyelerinden kalma 20-25 yıllık altyapı çalışmalarıydı. Evlerdeki şebeke suyu sorununu hallettik. Cadde ve sokaklardaki yağmur suyu, kanalizasyon sistemlerini hallediyoruz. Sonra üstyapının söküleceği kısımlarda, altyapı çalışmaları yapacak kurumlara 'Sizden kazı çalışma bedeli almayacağız, gelin fiber altyapı sistemlerinizi yapın' dedik. Gelecekte yine yollarda kazı olmasın diye bazı noktalara yeni abonelikler için elektrik ve su hatları yaptık. Doğalgaz için bazı yerlerde tedbirlerimizi aldık" dedi.

"Bu bölgemiz yaklaşık bir yıl içerisinde büyük bir kabuk değişimi yaşayacak"

Barbaros ve Sahil mahallelerinin gelecek bir yıl içerisinde büyük bir kabuk değişimine uğrayacağını ifade eden Başkan Özlü, "Daha işlerimiz bitmedi. Kaba işlerimiz bittiğinde kent estetiğine başlıyoruz. Şu anda Atatürk Caddesi'ne başladık. Sonra Yavuz Sultan Selim Caddesi ve Pınar Caddesi'ne başlayacağız ve boydan boya bu caddelerimizi yenileyeceğiz, elektrik hatlarını da yer altına alarak prestijli caddeler haline getireceğiz. Kısacası bu bölgemiz yaklaşık bir yıl içerisinde büyük bir kabuk değişimi yaşayacak. Gerçekten bir şehir merkezi görünümüne kavuşacak" diye konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Başiskele, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özlü: 'Bu bölgemiz yaklaşık bir yıl içerisinde büyük bir kabuk değişimi yaşayacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Özlü: "Bu bölgemiz yaklaşık bir yıl içerisinde büyük bir kabuk değişimi yaşayacak" - Son Dakika
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