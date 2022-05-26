Başkan Özlü: "Kültürel mozaiği ilçemizi hep birlikte oluşturduk"

Vatandaşlarla bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Kültürel mozaiği ilçemizi hep birlikte oluşturduk ve 111 bin 641 kişilik kocaman bir aile olduk. Hep birlikte güzel ilçemizi el birliği ve fikir alışverişiyle daha da güzelleştirmek için çalışacağız" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Yeşilyurt Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başiskele için canla başla çalıştıklarını söyleyen Özlü, "Başiskele'miz Anadolu'nun çoğu illerinden güzel insanların bir arada huzurla yaşadığı ilçemiz. Bir arada yaşamanın en güzel yansıması burada. Adeta bir kültürel mozaiği ilçemizi hep birlikte oluşturduk ve 111 bin 641 kişilik kocaman bir aile olduk. Hep birlikte güzel ilçemizi el birliği ve fikir alışverişiyle daha da güzelleştirmek için çalışacağız. Gelecek nesillerimize en büyük miras olarak bu güzel kentimizi emanet edeceğiz" dedi.

Vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Özlü, çocuklara hediye de verdi. - KOCAELİ