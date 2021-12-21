Üye Girişi
Başkan Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi

21.12.2021 11:01
Başkan Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başiskele'nin gelişimi, değişimi ve geleceği için çalışmalarına devam eden Başkan Özlü, katılımcı belediyecilik ve ortak yönetim anlayışıyla vatandaşlarla istişarelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Özlü, başkan yardımcıları ve Altınkent Mahallesi Muhtarı İsmail Şenkul ile birlikte bir siteyi ziyaret etti. Site yöneticileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Yasin Özlü, bölgede yapılan hizmetler başta olmak üzere ilçeye kazandırılan eserler ve yapılan yeni projeleri anlattı. Site sakinlerinin istek, görüş ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda, Başkan Özlü vatandaşların taleplerini not etti. - KOCAELİ

Başkan Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi

Başiskele, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:01 HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!
11:00 Oyuncu Sezai Aydın'ın ölüm sebebi açıklandı: Koronavirüs değil, kalp yetmezliği
10:59 Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor
10:58 Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!
10:50 Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi
10:49 Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dolar yorumu: Bedeli çok ağır olacak!
10:40 Ekonomik güven endeksi, güven vermiyor
10:31 Doların düşmesiyle beraber vatandaşlar döviz bürolarına koştu
10:28 Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde
10:23 Hakem Zorbay Küçük, çocukken küfreder miydi? Babası açıkladı
İletişim Vergisi ve MTV'den sonra bir zam da emlak vergisine: Yüzde 18,10 arttı İletişim Vergisi ve MTV'den sonra bir zam da emlak vergisine: Yüzde 18,10 arttı         
11:04
Oyuncu Sezai Aydın'ın ölüm sebebi açıklandı: Koronavirüs değil, kalp yetmezliği Oyuncu Sezai Aydın'ın ölüm sebebi açıklandı: Koronavirüs değil, kalp yetmezliği         
11:01
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dolar yorumu: Bedeli çok ağır olacak! Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dolar yorumu: Bedeli çok ağır olacak!         
10:49
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Bir yıl sonra paylaştı! Tolga Karel'in "İlk göz ağrım" dediği milyonluk tırı saniyeler içinde küle döndü Bir yıl sonra paylaştı! Tolga Karel'in "İlk göz ağrım" dediği milyonluk tırı saniyeler içinde küle döndü         
08:44
Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak         
08:19
Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?         
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 11:09:38. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement