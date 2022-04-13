Başkan Palancıoğlu: "Toplum değerlerine önem veren çalışmaları destekliyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Palancıoğlu: "Toplum değerlerine önem veren çalışmaları destekliyoruz"

13.04.2022 12:13
Başkan Palancıoğlu: "Toplum değerlerine önem veren çalışmaları destekliyoruz"

Sivil toplum kuruluşları ile sık sık bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Birleşik Kafkasya Derneği tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Sivil toplum kuruluşları ile sık sık bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Birleşik Kafkasya Derneği tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Kayseri'de tüm kurum ve kuruluşlarla büyük bir gayretle uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Derneklerimizin düzenlediği bu tür organizasyonlar birlik ve beraberlik adına son derece önemli. Altyapıdan üst yapıya, yeşil alandan sosyal tesislere, camilerden okullara sağlık merkezlerine kadar her alanda birlik beraberlik içinde çalışmanın bereketini görüyoruz. Çerkes'lerin Anadolu kültür mirası içerisinde önemli bir yeri bulunuyor. Bölgesel ve yerel kültür derneklerini önemsiyoruz. Çünkü Anadolu'nun özünde bu kültür zenginliği bulunmaktadır. Özellikle günümüzde bu değerler daha iyi anlaşılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak kültür ve toplum değerlerine önem veren her türlü çalışmaya ve etkinliği destek oluyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olmak toplumsal dayanışmayı gerçekleştirir. Toplumsal barışa ve birlikteliğe ayrıca önem veriyoruz. Bizleri muhabbetle kucaklayan, iftar sofralarını bizimle paylaşan kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu: Toplum değerlerine önem veren çalışmaları destekliyoruz
Başkan Palancıoğlu: Toplum değerlerine önem veren çalışmaları destekliyoruz
Başkan Palancıoğlu: Toplum değerlerine önem veren çalışmaları destekliyoruz

YORUMLAR
500
ANDA Arama Kurtarma Ekibi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret ANDA Arama Kurtarma Ekibi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret Melikgazi Belediyesi hukukçular adına 'Baro Bahçesi' yapacak Melikgazi Belediyesi hukukçular adına 'Baro Bahçesi' yapacak

Mustafa Palancıoğlu, Kafkasya, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu: 'Toplum değerlerine önem veren çalışmaları destekliyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için önce kendini, daha sonra polis memurunu yaraladı
12:06 O avukata 20 yıla kadar hapis cezası istendi! 8 kurban kesmişti
12:01 Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş ısrarı sürüyor! Bu kez İmamoğlu'nu da hedef aldı: Onu HDP ve Demirtaş destekliyor!
12:01 Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı
11:57 Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında
11:54 60 milyonluk mal varlığını eşit bölüşüldü! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, tek celsede boşandı
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
11:47 Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu
11:39 Fenerbahçe'de İsmail Kartal belirsizliği sürüyor: Ali Koç, teknik heyet dışında bir pozisyon önerecek
11:37 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 12:30:24. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Palancıoğlu: "Toplum değerlerine önem veren çalışmaları destekliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement