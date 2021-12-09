Başkan Şahin basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

Atatürk Parkı Dolmabahçe Restoran'da düzenlenen düzen sabah kahvaltısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Şahin, ülke ve Bilecik gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Aralık ayı 'Yerel Basın Buluşması'nda bir araya geldiklerini anlatan Başkan Şahin, basın mensuplarıyla görüş alışverişinde bulundu.

Oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğu iddiasını yalanladı

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!