Başkan Şahin, ilçenin taleplerini Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye iletti - Son Dakika
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Başkan Şahin, ilçenin taleplerini Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye iletti

25.06.2022 11:12
Başkan Şahin, ilçenin taleplerini Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye iletti

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, geçtiğimiz gün Bilecik'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'de ilçenin taleplerini bir dosya halinde ilettiğini söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, geçtiğimiz gün Bilecik'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'de ilçenin taleplerini bir dosya halinde ilettiğini söyledi.

Başkan Şahin, Bakan Yardımcısı Büyükdede'den, Osmaneli'nin lojistik merkezi konumuna gelmesi için girişimlerimize destek olunması istediğini söyledi. Bakan Yardımcısı Büyükdede'nin de tam destek vereceğini söylediğini anlatan Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesince Osmaneli Organize Sanayi Bölgesine devredilen 2 milyon 100 bin metrekare alanda yapılan kamulaştırma ve çalışmaların kısa sürede tamamlanarak sanayicinin taleplerinin karşılanması. Osmaneli-Bursa-Bandırma YHT hattının lojistik olarak getirdiği avantajlar nedeniyle sanayicinin büyük talep gösterdiği sanayi alanlar için yeni OSB alanı oluşturmak için belirlenen 5 milyon metrekarelik arsada gerekli çalışmaların başlatılması. Osmaneli ilçemizin lojistik merkezi konumuna gelmesi için girişimlerimize destek olunması. 5 bin tonluk güneş enerjili soğuk hava deposu projemize mali destek sağlanması konularında kendisinden destek istedik" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Şahin, ilçenin taleplerini Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye iletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Şahin, ilçenin taleplerini Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye iletti - Son Dakika
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