Başkan Sandıkçı\'dan şehit annelerine anlamlı ziyaret

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, şehit annelerini ziyaret ederek, Anneler Günü'nü tebrik etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TKS) tarafından yürütülen operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, Piyade Er Mehmet Kökrem ile Jandarma Komando Er Uğur Birinci'nin annelerini ziyaret eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, şehit annelerinin Anneler Günü'nü tebrik ederek, kendilerine hediye takdiminde bulundu. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde şehit aileleriyle sohbet eden, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Sandıkçı, "Anneler Günü vesilesiyle Canik'imizdeki şehit annelerimizi ziyaret ederek, kendilerinin Anneler Günü'nü tebrik ettik. Cenab-ı Hakk tüm annelerimize sağlıklı ve bereketi bir ömür nasip eylesin. Sonsuz sevgileri, fedakarlıkları ve şefkatleriyle bizleri yetiştiren, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü canı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN