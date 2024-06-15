Başkan Sekmen'den kurban bayramı mesajı

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında bayramların huzur, barış, saygı, sevgi ve kardeşliğin de ifadesi olduğunu söyledi. Başkan Sekmen, "Bayramlar; birlik ve beraberlik için bir köprü, yardımlaşma ve dayanışma için bir vesile, kaynaşmak ve kucaklaşmak için de, kaçırılmaması gereken bir fırsattır" dedi. Sekmen, şunları kaydetti: "Şüphesiz her ibadetimiz Allah içindir, Allah'ın rızasını kazanmak içindir. Oruç ibadeti nefislerimiz için nasıl ki bir terbiye yöntemiyse, Kurban ibadeti de, bizler için teslimiyet ve sadakat dersidir. Bu öyle bir ders ki, bizlere sırf Allah rızası için nefislerimizden geçmeyi ve nefeslerimizden feragat etmeyi öğretir. Bayramlarımız aynı zamanda rahmet, bereket, ikram ve izzet kapılarının da ardına kadar açıldığı müstesna günlerdir. Bu kapılardan içeriye paylaşarak, yardımlaşarak, dayanışarak, kucaklaşarak ve kaynaşarak girelim. Dargınlıkların ve küskünlüklerin bizi yolumuzdan etmesine kesinlikle izin vermeyelim. Hanelerimizde ve gönüllerimizde bayram coşkusunu doyasıya yaşayıp, yaşatalım. Büyüklerimizin hayır duasını alalım ve bizler de dualarımızı evlatlarımıza yoldaş edelim. Bu duygu ve düşüncelerle şehit ailelerimiz başta olmak üzere aziz hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, vatandaşlarımıza huzur, sağlık, afiyet ve esenlikler diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun." - ERZURUM