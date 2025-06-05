Başkan Sekmen\'den Kurban Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında; bayramların birliğin, dirliğin ve beraberliğin; huzur, barış, saygı, sevgi ve kardeşliğin ifadesi olduğuna vurgu yaparak, "Bayramlarımız kuşkusuz kendi içinde çok özel ve derin anlamlar barındırır. Bayramlar; umutsuzluğun karşısında sete dönüşür, karamsarlığın üstüne örtü olur, hasımlığı ve husumeti ortadan bütünüyle kaldırır. Bayramlar; birlik ve beraberlik için bir köprü, yardımlaşma ve dayanışma için bir vesile, kaynaşmak ve kucaklaşmak için de, kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Bu bağlamda Kurban Bayramı ise, Allah'a manevi açıdan yaklaşmanın ve ruhen yakınlaşmanın en eşsiz yollarından birisidir" dedi.

Başkan Mehmet Sekmen, Kurban ibadetinin İslam alemi için özel anlamlar taşıdığının altını çizdiği bayram mesajında; şu görüşlere yer verdi: "Şüphesiz her ibadetimiz Allah içindir, Allah'ın rızasını kazanmak içindir. Oruç ibadeti nefislerimiz için nasıl ki bir terbiye yöntemiyse, Kurban ibadeti de, bizler için teslimiyet ve sadakat dersidir. Bu öyle bir ders ki, bizlere sırf Allah rızası için nefislerimizden geçmeyi ve nefeslerimizden feragat etmeyi öğretir. İşte bunun adı Allah'a hakkıyla kul olabilmek ve bir diğer ifadeyle O'na yaklaşabilmektir. Kaldı ki, Kurban kelimesinin anlamı da, işte bu yüzden yakınlaşmak şeklindedir. Kurban, İbrahim Peygamber'den bizlere sadakat, İsmail Peygamber'den teslimiyet mirasıdır. Allah'a hamdolsun ki; bu kutsi mirasa asırlardır hissedarlık ediyor ve muhabbetini de gönlümüzde yeşertiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle şehit ailelerimiz başta olmak üzere aziz hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, vatandaşlarımıza huzur, sağlık, afiyet ve esenlikler diliyorum." - ERZURUM