Başkan Sekmen\'den Ramazan Bayramı Mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen mesajında, şu kaydı düştü: "Başı rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerifimizi geride bırakarak, sevinç, neşe ve kardeşlik duygularımızın dalga dalga yayıldığı Ramazan Bayramı'na ulaşmanın büyük bir hazzını yaşıyoruz." Başkan Sekmen, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin yanı sıra coştukça coşan bir sevgi selinin de tarifi olduğunu vurguladı. "Hanelerimiz, bayramın bereketi, huzur ve mutluluğuyla buluşsun! Ağızlarımızdan tat, bedenlerimizden sağlık ve sıhhat, ruhumuzdan afiyet hiçbir zaman eksik olmasın inşallah!" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Bayram; neşe ve sevinç günü demektir. Bayram, ibadet hazzıyla coşan, Allah aşkıyla yanıp tutuşan, peygamber muhabbetiyle yaşayan müminlerin manevi duygularla dolup taştıkları bir gündür. Bayram, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı, maddi ve manevi dayanışmanın pekiştiği, dost ve akraba ziyaretlerinin yoğunlaştığı müstesna bir gündür. Bayramlarımızın toplum hayatımızda üstün yeri ve eşsiz değeri vardır. Bayram günleri toplum şuurunun bütünleştiği, fertlerinin kaynaşıp kucaklaştığı seçkin günlerdir. Bayramı fırsat bilerek, birbirimize olan sevgimizi gösterelim. Kimsesizlerin yardımına koşalım. Kırgınlığa, dargınlığa, küskünlüğe son verelim. Bayramımız mübarek olsun! Yüce Allah, bizleri daha nice bayramlarda buluştursun, bir araya getirip coştursun; yüreklerimizi ferahlık, zihinlerimize de berraklık versin. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor ve hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." - ERZURUM