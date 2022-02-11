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Başkan Sezer, lise öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

Başkan Sezer, lise öğrencileriyle buluştu

11.02.2022 15:50
Başkan Sezer, lise öğrencileriyle buluştu

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Öğrenciysen" projesi kapsamında Gölcük Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Öğrenciysen" projesi kapsamında Gölcük Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Lisenin toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe; İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Okul Müdürü Hasan Kılıç, lise öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Etkinlikte Başkan Sezer, tecrübelerini aktardığı öğrencilerden gelen soruları da cevapladı. Etkinlikte konuşan Sezer, "Gençlerimizle her zaman diyalog halinde olarak, onları dinlemeye ve fikirlerine değer vermeye ve yapacağımız etkinlik ve çalışmalarla da destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sohbetin ardından okulda incelemelerde bulunan Başkan Sezer, robotik kodlama sınıfında öğrencilerin çalışmaları hakkında da bilgiler aldı. Birliktelikte 2021 YKS sınavında, TYT Türkiye 319'uncusu olan Cemre Nur Aydın ve AYT Sayısal Türkiye 307'ncisi olan Muhammet Eren Özoğlu'nun başarılarının öğrencilere örnek olması için birer sınıfa isimleri verildi. Öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu plakalar, isimlerinin verildiği sınıflara Başkan Sezer tarafından asıldı. - KOCAELİ

Başkan Sezer, lise öğrencileriyle buluştu
Başkan Sezer, lise öğrencileriyle buluştu
Başkan Sezer, lise öğrencileriyle buluştu

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Ali Yıldırım Sezer, Türkiye, Gölcük, Lise, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Sezer, lise öğrencileriyle buluştu - Son Dakika


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