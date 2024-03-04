Başkan Soyer'den Ukome Kararına Tepki

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Toplu Ulaşımda 120 Dakika Ücretsiz Aktarma Uygulaması"na ilişkin teklifin, UKOME Genel Kurulu'nda merkezi idareyi temsil eden kurum ve kuruluşların oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi. Soyer, "O teklifi yeniden UKOME'ye taşıyacağız. Halkımız takip etsin" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Toplu Ulaşımda 120 Dakika Ücretsiz Aktarma Uygulaması"na ilişkin teklifin olağanüstü toplanan UKOME Genel Kurulu'nda merkezi idareyi temsil eden kurum ve kuruluşların verdiği oylarla reddedilmesi nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Soyer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşan yerel seçimler öncesi, AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da 90 dakika sistemini geri getirme vaadinde bulunmuş, hatta 'bir vaadimiz gerçekleşti" demişti. Bir yandan sokakta şirin görünmek için vatandaşın duymak istediklerini söylüyorlar. Diğer tarafta ise merkezi idareye bağlı kurumların temsilcilerini kullanarak, İzmirlilerin yararına olan bir uygulamayı hayata geçirmemizi engelliyorlar. Hep böyleydiler. Ama yılmadık, yılmayacağız da… O teklifi yeniden UKOME'ye taşıyacağız. Halkımız takip etsin. Kim samimi, kim değil görsün; kararını versin."