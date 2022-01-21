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Başkan Soykan, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu - Son Dakika

Başkan Soykan, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

21.01.2022 14:53
Başkan Soykan, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl karne töreninde öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl karne töreninde öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Paris İlkokulu'nda düzenlenen 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl karne törenine Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir ve Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk katıldı. İlçe protokolü ilk kez karne alma heyecanını yaşayan birinci sınıf öğrencilerini ziyaret ederek, karnelerini dağıttı. Karne dağıtımının ardından İlçe Milli Eğitim Müdür Recep Özdemir, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Sakarya Satranç Turnuvasında dereceye giren öğrencilere madalyalarını takdim etti. Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ise 4'üncü sınıflar arasında kazanım değerlendirme sınavında tüm soruları cevaplayarak ilçe birincisi olan iki öğrenciye plaket verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortaokullar arası futbol turnuvasında şampiyon olan Paris Ortaokulu takımına madalyalarını Belediye Başkanı Bilal Soykan, kupalarını ise Kaymakam Yakup Güney takdim etti.

"Geleceğimiz olan evlatlarımıza güveniyor ve onları destekliyoruz"

Yarıyıl tatiline giren öğrencileri tebrik eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Bugün öğrencilerimizin karne sevincine ortak olduk. Yarıyıl tatiline giren ve karnelerini alan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ülkemize ve insanlığa faydalı, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi en büyük arzumuzdur. Bu konuda hepimizin üzerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Akyazı Belediyesi olarak geleceğimiz olan evlatlarımıza güveniyor ve onları destekliyoruz. Öğrencilerimizin üzerinde büyük emekleri olan öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi tebrik ediyor, öğrencilerimize de iyi tatiller diliyorum" dedi. - SAKARYA

Başkan Soykan, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
Başkan Soykan, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
Başkan Soykan, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
Başkan Soykan, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
Başkan Soykan, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

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Bilal Soykan, Yakup Güney, Akyazı, Paris, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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