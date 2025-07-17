Başkan Tahmazoğlu, Eğitim Alan Gençlerle Buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde eğitim alan gençler ve kursiyerlerle bir araya geldi.

Eğitime ve kültürel gelişime önemli destekler veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'ni ziyaret ederek burada eğitim gören öğrencilerle ve çeşitli kurslara katılan kursiyerlerle buluştu. Ziyareti sırasında ders çalışan kursiyerlerle sohbet eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere ve kursiyerlere, başarılar diledi.

"Burası sadece bir cami değil"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak eğitime, gençliğe ve kadınlara yönelik desteklerinin artarak devam edeceğini belirterek, "Bu mekan sadece bir cami değil, gençlerimizin huzur içinde ders çalışabildiği, sosyal faaliyetlerle gelişimini desteklediği bir yaşam alanı. Gençlerimize her alanda destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadınların toplumsal hayata daha aktif katılım göstermesi için belediye olarak çeşitli destekler sunduklarını belirten Başkan Tahmazoğlu, "Kültür merkezlerimizde ve külliyelerimizde kadınlarımız hem meslek sahibi oluyor hem de sosyal bir çevrede bulunarak kendilerini geliştiriyor. Bu anlamda ortaya konan azim ve çaba çok kıymetli" diye konuştu. - GAZİANTEP