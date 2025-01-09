Başkan Tahmazoğlu'ndan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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Başkan Tahmazoğlu'ndan Gazeteciler Günü Mesajı

Başkan Tahmazoğlu\'ndan Gazeteciler Günü Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının önemine vurgu yaparak teşekkürlerini iletti. Gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu belirten Tahmazoğlu, tüm gazetecilerin özverili çalışmalarına dikkat çekti.

09.01.2025 15:41  Güncelleme: 15:42
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın çalışanlarının gününü kutladı.

Gazeteciliğin zor ve çok önemli bir meslek olduğunu, özverili çalışmaları nedeniyle basın mensuplarına teşekkür borçlu olduklarını söyleyen Başkan Tahmazoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yerel ve ulusal alanda çalışan bütün basın mensuplarına yaptıkları hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu belirterek, "Her şartta görevleri peşinde koşan gazeteciler, vatandaşa haber ulaştıra bilmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Ülkemizde, 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 212 sayılı yasa ile gazetecilerin sorunlarına, çözüm bulunmak istenmiştir. Bu yasanın önemini kamuoyuna mal etmek isteyen gazetecilerimiz, her 10 Ocak'ı 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlamaktadırlar. Tüm gazeteci, basın mensubu arkadaşlarım şehrimizin sorunları ile yakından ilgilenip, sorunların çözümüne önemli katkılar vererek, bizlere yardımcı olan, bir çalışma anlayışı içindedirler. Kendilerine bu olumlu ve fedakar çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyesi olarak bizler de vatandaşlarımızın ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde haber alma hakkına katkı sunmaya devam etmekte kararlıyız. Gazetecilerin çalışma şartlarının tüm Türkiye'de daha da iyileştirilmesi ve özgürlüklerinin evrensel standartlara kavuşturulması, kuşkusuz medyamıza güç kazandıracaktır. Çünkü basın milletin müşterek sesidir. Vatandaşın bilgi edinme özgürlüğünü yasal sınırlar içinde sonuna kadar sunan, ekonomik ve sosyal sorunları cesaretle irdeleyen, basın meslek ilkelerine uyarak görev yapan bütün basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, aile bireyleri ile birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tahmazoğlu'ndan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika

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