Başkan Tanfer\'den Babalar Günü mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında babaların fedakarlığın ve karşılıksız sevginin simgesi olduğunu belirten Başkan Tanfer, tüm babaların ve baba adaylarının babalar günü kutladı.

Başkan Tanfer, mesajında şunları kaydetti; "Kent Konseyi olarak, Varlığı ve duruşu ile bizlere her zaman güç, kuvvet veren, hayata hazırlayan, fedakarlık ve sabır timsali, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturan tüm babaların Babalar Gününü en içten duygularımla kutluyorum.

Babalarımız, ailesinin mutluluğu, huzuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamakta, sevgi ve şefkatleriyle çocuklarını en iyi şekilde geleceğe hazırlamak amacıyla özveriyle çaba harcamaktadır. Babalarımız güven ve güvence sembolü olarak hayat zenginliğimiz, baş tacımızdır.

Bizlere yol gösteren babalarımıza karşı sorumluluklarımızın başında sevgi ve saygı göstermek, sadece bir gün değil, her gün yanlarında olmak, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, babalarımız için en büyük armağandır.

Hayatın her döneminde bizlere verdikleri sınırsız sevgi, destek ve güven nedeniyle babalarımıza şükran borçluyuz.

Bu duygularla başta, büyük bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, hayatı boyunca maddi, manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum." - ERZURUM