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Başkan Tarhan'dan evlenecek olan çiftlere nikah ve düğün salonu müjdesi - Son Dakika

Başkan Tarhan'dan evlenecek olan çiftlere nikah ve düğün salonu müjdesi

08.02.2022 11:09
Başkan Tarhan'dan evlenecek olan çiftlere nikah ve düğün salonu müjdesi

Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yeni evlenen çiftlere ekonomik yönden kolaylık sağlamak amacıyla ücretsiz nikah ve düğün salonu hizmeti vereceklerini söyledi.

Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yeni evlenen çiftlere ekonomik yönden kolaylık sağlamak amacıyla ücretsiz nikah ve düğün salonu hizmeti vereceklerini söyledi.

Başkan Tarhan, yeni evlenecek olan çiftlere nikah ve düğün salonunun ücret olacağını duyurdu. Ekonomik olarak yeni evlenecek olan çiftlere kolaylık sağlanmasının amaçladığı hizmette, ihtiyaç sahibi ailelerden Sülemiş Turistik Tesislerindeki kapalı alan ile Karatepe yolu üzerindeki eski halı sahadan kira ücreti alınmayacak. Başkan Tarhan, "Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda kaydı olan ailelerin evlatlarına yönelik idaresi ve işletmesi belediye ait olan salonlarda düğün yapacak çiftlere destek vereceğiz, İdaresi, işletmesi ve denetimi belediyemize ait nikah ve düğün salonlarımızda çiftlerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Kadirli Belediyesi olarak salon kirası almayacağız. Ancak fotoğraf, video ve diğer ihtiyaçları kendileri karşılayacak. Ailenin temel taşları karşılıklı sevgi, saygı, hürmet, anlayıştır. Dünya evine giren çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum. Cenab-ı Allah kendilerine, milletine ve vatanına hayırlı hizmetler sunacak güzel evlatlar nasip etsin" diye konuştu.

Öte yandan daha öncede makam aracını evlenen çiftlere gelin arabası olarak tahsis eden Başkan Tarhan zor günleri hep birlikte el ele aşacaklarını söyledi. - OSMANİYE

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Osmaniye, Kadirli, Evlilik, Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Tarhan'dan evlenecek olan çiftlere nikah ve düğün salonu müjdesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Tarhan'dan evlenecek olan çiftlere nikah ve düğün salonu müjdesi - Son Dakika
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