Başkan Temel'den alternatif yol talebi - Son Dakika
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Başkan Temel'den alternatif yol talebi

08.10.2022 14:50
Başkan Temel'den alternatif yol talebi

Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Yalova-Armutlu karayolunun belde içinde geçmesi nedeniyle yaşanan trafik sıkıntısının alternatif bir yol ile çözülmesini talep etti.

Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Yalova- Armutlu karayolunun belde içinde geçmesi nedeniyle yaşanan trafik sıkıntısının alternatif bir yol ile çözülmesini talep etti.

Temel, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Yalova-Armutlu karayolunun Esenköy beldesinde planlanan tünellerin tamamlanamaması nedeniyle trafik sıkıntısı yaşandığını anlattı. Karayolları yetkililerden alternatif bir yol yapılmasını isteyen Temel, "Beldemizde yıllardır yapılmaya çalışılan ancak bir türlü bitirilemeyen tünellerden artık vazgeçtik. Bari o bölgenin arkasına bir yol yapın da ulaşım biraz olsun kolaylaşsın. Biz bu yolun Karayolları tarafından ivedilikle yapılmasını istiyoruz. Böylece Armutlu yönüne giden araçlar o yolu kullanır biz de belde içerisinde rahat ederiz. O bölgede önceden açılmak istenen ancak açılmayan bir yol var. Biz de Karayollarına yardımcı olalım bu yolu acilen yapalım. Büyük araçlar da belde merkezinden geçiyorlar ve trafiği felç ediyorlar" dedi.

Toplantıya katılan Karayolları yetkilisine alternatif yol yapılıp-yapılamayacağını soran Yalova Valisi Muammer Erol ise bölgede inceleme yapılması talimatı verdi. Karayolları yetkilileri Başkan Temel ile alternatif bir yol oluşturulması için bir araya gelecek. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Mehmet Temel, Esenköy, Armutlu, Yalova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Temel'den alternatif yol talebi - Son Dakika

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