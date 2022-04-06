Başkan Tütüncü, iftar sofralarına konuk oldu - Son Dakika
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Başkan Tütüncü, iftar sofralarına konuk oldu

06.04.2022 15:09
Başkan Tütüncü, iftar sofralarına konuk oldu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, on bir ayın sultanı Ramazan ayında iftar sofralarına konuk oluyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, on bir ayın sultanı Ramazan ayında iftar sofralarına konuk oluyor.

On bir ayın sultanı Ramazan ayında, ilçe sakinlerini evlerinde ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mübarek ayın güzelliğini hemşehrileriyle paylaşıyor. Tütüncü geleneksel hale getirdiği ramazan buluşmalarında Düdenbaşı Mahallesi'nde oturan Fatma Çamlı'nın evine konuk oldu. Çamlı ailesinin iftar sofrasına oturdu, çayını içti. Başkan Tütüncü, Irmak, İbrahim ve Enes kardeşlerle bol bol sohbet etti. Kaç yaşında olduklarını, okudukları okulu, derslerinin durumunu ve ileride ne olmak istediklerini sordu. Çocuklara her fırsatta kitap okumaları ve gelecek hedeflerine ulaşmak içinde çok çalışmaları gerektiği konusunda da öğütlerde bulundu. Tütüncü, aynı akşam Düdenbaşı Mahallesi'nde Fatih Çetin, Emek Mahallesi'nde de Zeliha Oğuz'un da evlerine konuk oldu. Ev ziyaretlerinde hoş sohbetler edildi, güzel anılar biriktirildi. Ramazan ayında ilçe sakinleriyle bir araya gelmeyi çok çok önemsediklerini belirten Başkan Tütüncü, "Ramazan güzellikleri paylaşmak, hayatı paylaşmak, sofraları paylaşmak, hatıraları paylaşmak ve güzel hatıralar biriktirmektir" dedi. - ANTALYA

Başkan Tütüncü, iftar sofralarına konuk oldu
Başkan Tütüncü, iftar sofralarına konuk oldu

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Hakan Tütüncü, Kepez, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Tütüncü, iftar sofralarına konuk oldu - Son Dakika


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