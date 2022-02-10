Üye Girişi
Başkan Ülken'den, Süper Lig hakemi Şimşek'e teşekkür - Son Dakika

Başkan Ülken'den, Süper Lig hakemi Şimşek'e teşekkür

10.02.2022 17:55
Başkan Ülken'den, Süper Lig hakemi Şimşek'e teşekkür

Aydın'ın yetiştirdiği futbol hakemlerinden olan ve Süper Lig'de görev yapan Bahattin Şimşek, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'i ziyaret etti.

Aydın'ın yetiştirdiği futbol hakemlerinden olan ve Süper Lig'de görev yapan Bahattin Şimşek, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'i ziyaret etti.

Süper Lig hakemlerinden Bahattin Şimşek, memleketi Aydın'a geldi. Aydın'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Şimşek, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyetini dile getiren Başkan Ülken, sosyal medya üzerinden, Şimşek ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak "Süper Lig hakemlerimizden hemşehrimiz Bahattin Şimşek kardeşim ziyaretime geldi. Bir Aydınlı'nın başarılarıyla gurur duyuyor ve devamını diliyorum" dedi. - AYDIN

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Bahattin Şimşek, Ticaret, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ülken'den, Süper Lig hakemi Şimşek'e teşekkür - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:48 Ayşenur Arslan'dan geri adım geldi! Tepki toplayan Türk Mukavemet Teşkilatı sözleri için özür diledi
17:35 Kamyon dorsesi üst geçide çarptı, kilolarca sıvı yağ yere döküldü!
17:33 Deneyimli hoca Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Torrent sonrası göreve gelecek yeni isim
17:23 Son dakika! Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:59 Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi?
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 18:01:49. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Ülken'den, Süper Lig hakemi Şimşek'e teşekkür - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement