Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika
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Yerel

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü 19 Mayıs'ı kutladı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü 19 Mayıs\'ı kutladı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, '19 Mayıs, sonu bağımsızlıkla sonuçlanan destansı bir yolculuğun başlangıcıdır' diye konuştu. Başkan Ünlü, gençlerin milli egemenlik ışığını geleceğe taşıyacağına inanarak, bayramı coşkuyla kutlayacaklarını ve vatandaşları etkinliklere davet etti.

17.05.2024 15:12  Güncelleme: 15:13
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "19 Mayıs, sonu bağımsızlıkla sonuçlanan destansı bir yolculuğun başlangıcıdır" diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "19 Mayıs 1919, büyük bir önderin milletiyle beraber karanlığa ışık yaktığı tarihtir" ifadesini kullanan Başkan Ünlü, " Samsun'dan başlayan ve tüm yurdu saran kurtuluş mücadelesi, sonu bağımsızlıkla sonuçlanan destansı bir yolculuğun başlangıcıdır. Milletini her şeyin üstünde tutan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, yine milletiyle beraber büyük zafere imza atmıştır. Bağımsızlığın Türk milletinin karakteri olduğunu tüm dünyaya duyurmuştur. 19 Mayıs işte bu büyük zaferin ilk adımı, ayak sesidir" dedi.

Atatürk'ün milli egemenlik ışığını ancak ve ancak gençlerin geleceğe taşıyacağına inanarak "tüm ümidim gençliktedir" dediğini hatırlatan Başkan Ünlü, "Yüz yıllık çınarımız Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacak olan gençlerimizin vatan sevgisi, azmi, çalışkanlığı olacaktır. Atamız'ın da işaret ettiği o gençler kültür, sanat, spor, eğitim ve bilimle, yarınların yeni önderleri olacaktır. Bizler de bu yolda gençlerimize destek olmak, geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak için tüm gücümüzle çalışacağız. Bu inançla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum" diyerek bayramı kutladı.

Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlayacaklarını söyleyen Başkan Ünlü, etkinliklere vatandaşları da davet etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

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