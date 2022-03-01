Başkan Uysal, belediye şoförleri ile buluştu - Son Dakika
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Başkan Uysal, belediye şoförleri ile buluştu

01.03.2022 14:49
Başkan Uysal, belediye şoförleri ile buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin çeşitli müdürlüklerinden şoförlerle buluşmasında, kamu yararı ve tasarrufa odaklı bir belediye olduklarını belirterek altyapı çalışmalarından kentin yapısal sorunların çözümüne, ihtiyaçlara yönelik yeni hizmetlere birçok alanda öncü ve kendine...

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin çeşitli müdürlüklerinden şoförlerle buluşmasında, kamu yararı ve tasarrufa odaklı bir belediye olduklarını belirterek altyapı çalışmalarından kentin yapısal sorunların çözümüne, ihtiyaçlara yönelik yeni hizmetlere birçok alanda öncü ve kendine özgü bir belediye olmayı başardıklarını söyledi.

Başkan Uysal, Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler müdürlükleriyle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evde Bakım Birimi'nde görevli şoförlerle bir araya geldi. Muratpaşa Belediyesi'nin hizmetleriyle Türkiye'nin parmakla gösterilen kurumları arasında yer aldığını söyleyen Başkan Uysal, altyapı çalışmalarından tapu, imar gibi yapısal sorunların çözümüne toplumun ihtiyaçlarına yönelik yeni hizmetlere birçok alanda öncü, kendine özgü bir belediye olmayı başardıklarını dile getirdi.

"Torpilsiz bir sistem"

Belediyenin hizmetlerinden bahseden Başkan Uysal, "Muratpaşa Belediye'miz, denize sıfır alanları halka açan, üreten, kamu yararına odaklı, tasarrufa odaklı bir belediye. Bunu yaparken kültürel ve sanatsal faaliyetleri, insanları kaynaştıran, aynı şehirde yaşamaktan gurur duymalarını sağlayan faaliyetleri de aksatmıyoruz. Sosyal hizmetlerde ise evde bakım, hasta nakil, engellilere ve yaşlılara dönük özgün hizmetlerimiz, pozitif ayrımcılığa muhtaç kesimlere dönük faaliyetlerimiz yine örnek olacak nitelikte tanzim ettiğimiz işler. ve Turunç Masa'yla bütün hizmetlere herkesin eşit, ulaşabildiği bir sistem kurmak, torpilsiz bir sistem kurmak da ayrı bir kamu yönetimi özelliği" diye konuştu.

"Geçen sene hazırlanan bütçeler bu sene geçerli değil"

Başarılarda Muratpaşa Belediyesi çalışanlarının katkısının son derece yüksek olduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Ama sizlerin ayrı bir özelliği var. Geçen sene hazırlanan bütçeler bu sene geçerli değil. Gelişen ekonomik şartlarda araçların sıfırdan yeniden alınması oldukça güç hale geldi. Sizlerin şahsi aracını nasıl kullanıyorsa o kadar özen göstermesi, hatta 'Bu milletin malı' diyerek daha fazla özen göstermesi çok değerli, çok önemli" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Başkan Uysal, belediye şoförleri ile buluştu

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Muratpaşa, Türkiye, imar, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Uysal, belediye şoförleri ile buluştu - Son Dakika


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