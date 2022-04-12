Başkan Uysal, Muratpaşalılarla iftarda buluştu - Son Dakika
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Başkan Uysal, Muratpaşalılarla iftarda buluştu

12.04.2022 13:07
Başkan Uysal, Muratpaşalılarla iftarda buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konuksever Mahallesi'nde düzenlenen iftarda "Bizim şehrimizi şehir yapan aramızdaki aşk, aramızda ki sevgidir" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konuksever Mahallesi'nde düzenlenen iftarda "Bizim şehrimizi şehir yapan aramızdaki aşk, aramızda ki sevgidir" dedi.

Muratpaşa Belediyesi Ramazan ayında, geleneksel hale gelen mahalle iftarlarına devam ediyor. Ramazan ayının 10'uncu gününde Konuksever Mahallesi'nde kapalı pazar yerinde düzenlenen iftarda mahalle sakinleri bir araya geldi. İftara vatandaşların yanı sıra Başkan Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Çocukların ezan saatini palyaço gösterileriyle eğlenerek beklediği iftarda Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal da mahallelilerle sıraya girdi, yemeklerini aldı ve iftar saatini beklemeye başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte Muratpaşa Belediyesi'nin iftar sofrasında yüzlerce kişi orucunu açtı.

İftarın ardından Başkan Uysal, yaptığı konuşmada "Bir şehir aynı sofraya oturabiliyor mu, bir şehir tasada ve kıvançta beraber mi, ruhu var mı, insanların bir birine gönlü var mı? Bir şehri şehir yapan işte bu. Bizim şehrimizi şehir yapan aramızda ki aşk, aramızda ki sevgidir. Gerisi de boştur" ifadelerine yer verdi. Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından Konuksever'de iftar gecesi çocuklar için Hacivat - Karagöz gösterisiyle sona erdi. - ANTALYA

Başkan Uysal, Muratpaşalılarla iftarda buluştu
Başkan Uysal, Muratpaşalılarla iftarda buluştu
Başkan Uysal, Muratpaşalılarla iftarda buluştu

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Hizb-i İslami Partisi, Ümit Uysal, Muratpaşa, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Uysal, Muratpaşalılarla iftarda buluştu - Son Dakika


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