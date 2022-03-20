Başkan Yalçın Ankara'dan ödülle döndü - Son Dakika
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Başkan Yalçın Ankara'dan ödülle döndü

20.03.2022 14:24
Başkan Yalçın Ankara'dan ödülle döndü

Talas Belediyesi, AK Parti Genel Merkezi tarafından Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen 'Kültür Sanat Kongresi'nde ödüle layık görüldü.

Talas Belediyesi, AK Parti Genel Merkezi tarafından Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen 'Kültür Sanat Kongresi'nde ödüle layık görüldü.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı ile Yerel Yönetimler Başkanlığınca 18-20 Mart tarihleri arasında düzenlenen kongrenin son gününde başarılı belediyelere ödülleri verildi. Bu kapsamda Yılın En Başarılı Geleneksel Sanatlara Katkı Ödülüne layık görülen Talas Belediyesinin ödülünü Başkan Mustafa Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Çiğdem Karaarslan'dan aldı.

Başkan Yalçın'dan teşekkür

Talas'ta geleneksel sanatların yaşatılması ve geliştirilmesi adına önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Başkan Yalçın, bunun ödüllendirilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Başkan Yalçın son olarak da hem ödülün alınmasında katkı sağlayan belediye çalışanlara hem de ödüle layık gören AK Parti Genel Merkezine teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Yalçın Ankara'dan ödülle döndü
Başkan Yalçın Ankara'dan ödülle döndü
Başkan Yalçın Ankara'dan ödülle döndü

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Talas Belediyesi, Kızılcahamam, AK Parti, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yalçın Ankara'dan ödülle döndü - Son Dakika


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