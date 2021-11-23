Başkan Yalçın: "Öğretmenlik ayrıcalıklı ve kutsal bir meslektir" - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında öğretmenliğin ayrıcalıklı bir meslek olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, mesleğin ruhunda fedakarlığın yattığına dikkat çekti. Başkan Yalçın mesajında öğretmenlerin, çocuklarımıza yol gösteren birer rehber olduğunu vurgulayarak; "Öğretmenlik ayrıcalıklı ve kutsal bir meslektir. Bu mesleği yerine getirenlerin emeklerine, çaba ve gayretlerine karşılık biz ne yapsak azdır. Bu nedenle her gün öğretmenler günü olsa bile öğretmenin hakkını yerine getirmiş olamayız. Gerek görevi başında şehit düşmüş gerekse de ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, başta ilçemiz Talas olmak üzere yurdumuzun dört bir yanında bu mesleği ifa eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Hepimize rol model olan öğretmenlerimize sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ