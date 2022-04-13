Başkan Yalçın Tarım Anneleri Ev'leniyor Projesi'ni inceledi - Son Dakika
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Başkan Yalçın Tarım Anneleri Ev'leniyor Projesi'ni inceledi

13.04.2022 00:58
Başkan Yalçın Tarım Anneleri Ev'leniyor Projesi'ni inceledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Alaybeyli Mahallesi'nde yapımı devam Tarım Anneleri konteyner bölgesi ile mahallenin Malatya yolu bağlantısındaki genişletme çalışmalarını inceledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Alaybeyli Mahallesi'nde yapımı devam Tarım Anneleri konteyner bölgesi ile mahallenin Malatya yolu bağlantısındaki genişletme çalışmalarını inceledi.

Başkan Yardımcıları ve ilgili müdürlerin yanı sıra Alaybeyli Muhtarı Ender Şahin'in de eşlik ettiği inceleme gezisine Başkan Yalçın, Şehit Yüksel Turgut Ortaokulu'nu ziyaret ederek başladı. Burada okul yöneticileri ve öğrencilerle bir araya gelerek sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Yalçın, daha sonra mahallenin Malatya yolu bağlantısını sağlayan yoldaki genişletme, dolgu ve kot çalışmalarını yerinde gördü. 4 kilometre uzunluğundaki yolda yapılan çalışmalarla sürücüler için zorlu, keskin ve dik virajlar ortadan kaldırılarak, yer yer de dolgularla kot farkı gideriliyor. Ayrıca 6 metrelik genişlik 12 metreye çıkartılarak Alaybeyli ile Çevlik mahallelerinin Malatya yolu bağlantısı kullanışlı ve güvenli hale getiriliyor.

Başkan Yalçın daha sonra Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde çalışan mevsimlik işçilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan "Tarım Anneleri Ev'leniyor" projesinin konteyner alanına geçti. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile birlikte gerçekleştirilen 1 milyon 500 bin lira bedelli projede yer alacak 30 yaşam konteynerinin kurulacağı bölgede incelemelerde bulunan Başkan Yalçın, eğitim ve çamaşır konteynerinin yanı sıra çocuk oyun alanı, buzdolabı, set üstü ocak, tuvalet ve duş gibi temel ihtiyaçların yer alacağı projenin örnek uygulama olacağına dikkat çekti.

İncelemenin sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, ilçedeki mevsimlik işçilerin aileleriyle barınma ve sosyal hayata uyumunun sağlanmasını amaçladıklarını belirterek, "Talas'ın kırsal mahallelerine çalışmak için gelenlerin daha iyi şartlarda konaklayacağı mekanlar oluşturuyoruz. Böylece başta anneler olmak üzere zor şartlarda barınmak zorunda kalan ailelerin yüklerini hafifletmiş olacağız. Bu proje ile ayrıca tarım işçilerinin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir ortamda kalmalarını sağlayarak ülke çapında örnek bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca bölgedeki yaptığımız yol genişletme, dolgu ve kot giderme çalışmalarıyla Alaybeyli ve Çevlik mahallelerimizin giriş yolları daha güvenli ve konforlu hale gelecek. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Başkan Yalçın, mevsimlik işçiler için yılda birkaç ay kullanılacak olan konteynerlerin, geri kalan zaman diliminde şehir merkezinde uygun yerlerde Acil Yardım Konteyneri olarak yerleştirileceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

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Mustafa Yalçın, Malatya, Talas, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yalçın Tarım Anneleri Ev'leniyor Projesi'ni inceledi - Son Dakika


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