Başkan Yaman'ın tilki sevgisi - Son Dakika
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Başkan Yaman'ın tilki sevgisi

15.06.2022 10:49
Başkan Yaman'ın tilki sevgisi

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde girişine bir takım hayvan figürleri çizdirirken, en çok dikkat çeken tilkiler oldu.

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde girişine bir takım hayvan figürleri çizdirirken, en çok dikkat çeken tilkiler oldu.

Bilecik merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Bayırköy Beldesin çalışkan Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde girişindeki duvarlara bir takım fügüler çizdirerek estetiklik kazandırmaya çalıştı. Çiçek manzarasının yanı sıra ördek, at, boğa, kelebek gibi hayvan resimlerinin yapıldığı gözlenen duvarlarda en çok dikkat çeken ise tilki resmi oldu. Buda Yaman'ın tilki sevgisi olarak esperilere neden oldu. - BİLECİK

Başkan Yaman'ın tilki sevgisi
Başkan Yaman'ın tilki sevgisi
Başkan Yaman'ın tilki sevgisi
Başkan Yaman'ın tilki sevgisi
Başkan Yaman'ın tilki sevgisi
Başkan Yaman'ın tilki sevgisi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yaman'ın tilki sevgisi - Son Dakika

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