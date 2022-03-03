Başkan Yaman minik misafirlerini ağırladı - Son Dakika
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Başkan Yaman minik misafirlerini ağırladı

03.03.2022 09:44
Başkan Yaman minik misafirlerini ağırladı

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, minik misafirlerini makamında ağırladı.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, minik misafirlerini makamında ağırladı.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde eğim gören 4-6 yaş Kur'an kursu öğrenciler Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret ettiler. Ziyarette başkan amcaları ile sohbet eden minik öğrenciler kursta öğrendikleri bilgileri anlattılar.

Öğrencileri dikkatle dinleyen Başkan Yaman ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün beldemiz 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerimiz, kurs hocalarımız belediyemize gelerek bizleri ziyaret ettiler. Doğal halleriyle aldıkları eğitimleri bizlere anlatan evlatlarımıza gelecek hayatlarında sağlıklı başarılı ömürler dilerken üzerlerinde büyük emekleri olan saygıdeğer hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Başkan Yaman minik misafirlerini ağırladı

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Personellerin iş sağlığı ve güvenliği ele alındı Personellerin iş sağlığı ve güvenliği ele alındı 210 sporcu mücadele edecek 210 sporcu mücadele edecek

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yaman minik misafirlerini ağırladı - Son Dakika


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